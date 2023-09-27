Россия привыкла побеждать претендующие на господство силы, заявил Совфед

На переднем крае борьбы с неоколониализмом сегодня оказалась Россия, наша страна привыкла побеждать силы, претендующие на мировое господство, сказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе IX Парламентского форума БРИКС.
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