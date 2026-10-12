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Владимирские новости

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Во Владимирской области продолжается реконструкции аэродрома «Семязино»

Во Владимирской области продолжается реконструкции аэродрома «Семязино»

Общая площадь обновлённого аэродрома составит более 300 гектаров, здесь построят взлётно-посадочную полосу для основных типов воздушных судов, перроны для восьми крупных самолётов и отдельную рулёжную дорожку для малой авиации и вертолётов.

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