В Петербурге будет открыто 39 пунктов по сбору подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на должность президента РФ

Волонтеры регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина вместе с отделениями Народного фронта в Санкт-Петербурге начали сбор подписей в поддержку самовыдвижения российского лидера на предстоящих выборах главы государства.
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