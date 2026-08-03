Депутат Армении: зарплата жены-главы «Айпост» рекордно низкая

Кандидат на должность вице-спикера парламента от фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян прокомментировал назначение своей супруги Шушан Алексанян генеральным директором национального почтового оператора «Айпост».
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