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Царьград

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Депутат Армении: зарплата жены-главы «Айпост» рекордно низкая

Депутат Армении: зарплата жены-главы «Айпост» рекордно низкая

Кандидат на должность вице-спикера парламента от фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян прокомментировал назначение своей супруги Шушан Алексанян генеральным директором национального почтового оператора «Айпост».

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