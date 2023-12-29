На Ямале в конкурсе родословных победила семья с 500 родственниками

В Салехарде подвели итоги конкурса генеалогических исследований «Мы помним». Победителем стала семья, которая смогла отследить свои корни до XVII века — эпохи начала правления династии Романовых, рассказали в официальном паблике администрации окружной столицы.
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