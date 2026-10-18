Массовые беспорядки во Франции привели к масштабным разрушениям в торговом секторе. Общий ущерб для отрасли может составить сотни миллионов евро, заявил генеральный директор Carrefour и глава Федерации предприятий торговли и дистрибуции Александр Бомпар в эфире телеканала BFMTV.
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