Артиллеристы наносят удары по ВСУ при помощи «Мста‑С»

РИАМО - 2 янв. Российские артиллеристы круглосуточно наносят удары по военным объектам и живой силе ВСУ на купянском направлении при помощи самоходной артиллерийской установки «Мста-С», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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