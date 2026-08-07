Новая цель для удара: Sky News показал секретный завод по сборке дронов для ВСУ

Завод находится под землей и якобы работает круглосуточно. Британский телеканал Sky News показал репортаж с секретного подземного предприятия на Украине, где круглосуточно выпускают ударные дроны большой дальности.
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