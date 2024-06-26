В Калужскую область приедет президент Курчатовского института Михаил Ковальчук

На празднование 70-летней годовщины запуска первой в мире атомной электростанции в Обнинск прибудут высокие гости - это президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, а также заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий ЧернышенкоНа празднование 70-летней годовщины запуска первой в мире атомной электростанции в Обнинск прибудут высокие гости - это президент "Курчатовского института" Михаил Ковальчук и генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, а также заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.