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Калужские новости

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В Калужскую область приедет президент Курчатовского института Михаил Ковальчук

В Калужскую область приедет президент Курчатовского института Михаил Ковальчук

На празднование 70-летней годовщины запуска первой в мире атомной электростанции в Обнинск прибудут высокие гости - это президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, а также заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий ЧернышенкоНа празднование 70-летней годовщины запуска первой в мире атомной электростанции в Обнинск прибудут высокие гости - это президент "Курчатовского института" Михаил Ковальчук и генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, а также заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

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