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Анатолий БЫШОВЕЦ: Не понимаю, в чем вина Тимощука перед Украиной

Анатолий БЫШОВЕЦ: Не понимаю, в чем вина Тимощука перед Украиной

Бывший наставник «Зенита» и «Локомотива», приведший сборную СССР к золотым олимпийским медалям, прокомментировал изоляцию российских клубов и сборной от европейского и мирового футбола, а также высказался в поддержку тренера «сине-бело-голубых» Анатолия Тимощука, которого подвергают гонениям на Украине.

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