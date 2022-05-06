Анатолий БЫШОВЕЦ: Не понимаю, в чем вина Тимощука перед Украиной

Бывший наставник «Зенита» и «Локомотива», приведший сборную СССР к золотым олимпийским медалям, прокомментировал изоляцию российских клубов и сборной от европейского и мирового футбола, а также высказался в поддержку тренера «сине-бело-голубых» Анатолия Тимощука, которого подвергают гонениям на Украине.
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