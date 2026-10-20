Иран: Представители Иранского Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) сообщили в вечерние часы, что два нефтяных танкера были подожжены после того, как подорвались на морских минах во время транзита через южную часть Ормузского пролива, за пределами маршрута, указанного иранскими силами.
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