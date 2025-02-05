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Астроном Богачев: пик активности Солнца ожидается в середине 2025 года

Астроном Богачев: пик активности Солнца ожидается в середине 2025 года

Пик активности Солнца ожидается в середине 2025 года. Об этом "Москве 24" рассказал завлабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев.

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