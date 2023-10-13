Путин ясно высказался в адрес релокантов: И тихих, и обругавших Россию

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Комментарии
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Владимир Безгрешнов
Фридману, который, фактически отказавшись от России в многочисленных интервью западной прессе, теперь приехал ДОМОЙ !--- Не домой а на прокорм.
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51 мин.
ВН
Валерий Николаевич
Ясного высказывания не видно, имеет место, как всегда жевание...чего-то
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20 мин.
людмила ворончукова
Гос.Дума пусть принимает законы, которые будут толковаться однозначно и  четко.
Ответить
15 мин.

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