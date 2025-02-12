Евродепутат назвала сроки окончания конфликта на Украине

ТАСС/БелТА/Сергей Холодилин Конфликт на Украине может закончиться уже в 2025 году. Украинская сторона не способна избежать поражения, вопрос в том, насколько последствия окажутся катастрофическими для украинцев и будущего Незалежной.
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