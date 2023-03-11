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Советник Зеленского Роднянский назвал российский удар возмездия за атаку в Брянской области «очень сильным сигналом» для Украины

Советник Зеленского Роднянский назвал российский удар возмездия за атаку в Брянской области «очень сильным сигналом» для Украины

Александр Роднянский, советник президента Владимира Зеленского, назвал российский удар возмездия за диверсионную атаку в Брянской области «очень сильным сигналом» для Украины.

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