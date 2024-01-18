США и их союзникам нужно радоваться, что Россия крайне сдержанно реагирует на их провокации. Соответствующее заявление сделал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
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