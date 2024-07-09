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В Индии затопило национальный парк, убив шесть краснокнижных носорогов

В Индии затопило национальный парк, убив шесть краснокнижных носорогов

Разрушительные наводнения на северо-востоке Индии, в результате которых погибли десятки людей, также затопили национальный парк, утопив шесть находящихся под угрозой исчезновения носорогов и других диких животных, сообщает «phys.

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