В Индии затопило национальный парк, убив шесть краснокнижных носорогов

Разрушительные наводнения на северо-востоке Индии, в результате которых погибли десятки людей, также затопили национальный парк, утопив шесть находящихся под угрозой исчезновения носорогов и других диких животных, сообщает «phys.
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