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Макс Ферстаппен об авариях с Хэмилтоном: «Я этого не понимаю. Может, дело в разных поколениях»

Макс Ферстаппен не знает, почему часто сталкивается с Льюисом Хэмилтоном. Борьба за титул 2021 года между гонщиками «Ред Булл» и «Мерседеса» продлилась до последнего Гран-при и неоднократно приводила к авариям.

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