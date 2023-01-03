Макс Ферстаппен об авариях с Хэмилтоном: «Я этого не понимаю. Может, дело в разных поколениях»

Макс Ферстаппен не знает, почему часто сталкивается с Льюисом Хэмилтоном. Борьба за титул 2021 года между гонщиками «Ред Булл» и «Мерседеса» продлилась до последнего Гран-при и неоднократно приводила к авариям.