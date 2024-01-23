Тревожно: почему к Кейт Миддлтон до сих пор не пускают никого, кроме мужа?

Фанаты опасаются, что у принцессы действительно серьезные проблемы со здоровьем. Кейт Миддлтон перенесла таинственную операцию на брюшной полости LEGION-MEDIAТаинственная болезнь Кейт Миддлтон, ставшая причиной перенесенной ею недавно операции, вызывает всё более серьёзные опасения у фанатов королевской семьи.