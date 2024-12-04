Детей участников СВО могут освободить от платы за студенческие общежития

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду», и Сергей Кабышев, глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию, планируют внести в нижнюю палату парламента законопроект, который освобождает детей участников специальной военной операции (СВО) от платы за проживание в студенческих общежитиях.