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Детей участников СВО могут освободить от платы за студенческие общежития

Детей участников СВО могут освободить от платы за студенческие общежития

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду», и Сергей Кабышев, глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию, планируют внести в нижнюю палату парламента законопроект, который освобождает детей участников специальной военной операции (СВО) от платы за проживание в студенческих общежитиях.

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