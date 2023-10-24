Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Коська
    ОЙ, не ВСЁ, не ВСЁ нам рассказал дядечка с усиками-щеточкой о причинах нелюбви его к этим "голубям мира" в ЕРМОЛКАХ, ...Нетаньяху в откры...
  • Андрей
    ответ наших мусульман на позицию израиля. А чего другого ждали?Народ в Дагестане...
  • igor laptev
    так внимательно почитай свой ветхий завет и вообще ты живёшь по Новому или ветхому?Нетаньяху в откры...

Кадры гибели личного состава ВСУ

Один из раненных украинских бойцов решил добровольно прекратить свои мучения, выстрелив себе в голову из автомата.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
знают ,что спасать их &quot; побратимы&quot; не будут.
Ответить
4 д.

Картина дня

наверх