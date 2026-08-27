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SPLETNIK

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Умер актёр Юрий Цурило

Умер актёр Юрий Цурило

Российский актёр Юрий Цурило умер в возрасте 79 лет после продолжительной борьбы с онкологией. О смерти артиста сообщил его сын Всеволод в своих соцсетях.

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