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Президент Чехии Павел: страна исчерпала свои возможности, чтобы помочь Украине с поставками оружия, ресурсов больше нет

Президент Чехии Петр Павел в интервью изданию Suddeutsche Zeitung заявил, что страна исчерпала возможности, чтобы оказать военную помощь Украине.

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