Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Черчесов не дал «Ференцварошу» выходной после выхода в 3-й раунд отбора ЛЧ: «В воскресенье старт чемпионата матчем с «Академией Пушкаша» ― это наш прямой конкурент»

Тренер «Ференцвароша» рассказал, почему не дал команде выходной после выхода в 3-й раунд отбора ЛЧ. «Да, команда не получила выходной после выхода в следующий этап квалификации ЛЧ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх