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Журнал «Профиль»

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ВС РФ поразили логистический центр в Киевской области

В ночь на пятницу, 4 сентября 2026 года, российские военные нанесли новые удары по логистическим центрам, морским судам, портовой и энергетической инфраструктуре, задействованным в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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