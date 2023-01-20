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Мобилизованные военнослужащие ВВО в Забайкалье приступили к стрельбам из крупнокалиберных пулеметов НСВТ

Мобилизованные военнослужащие ВВО в Забайкалье приступили к стрельбам из крупнокалиберных пулеметов НСВТ

Учебные мероприятия организованы на полигоне «Борзя-Новая» в Забайкальском крае, под руководством офицеров, имеющих опыт выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции.

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