Путин сорвал планы Запада по развалу СНГ

Президент РФ Владимир Путин сорвал планы Запада на Содружество Независимых Государств (СНГ). Развалить СНГ так и не удалось, хотя такие попытки предпринимались буквально с первого дня основания организации в декабре 1991 года.
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