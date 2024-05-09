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Путин: Россия никому не позволит угрожать ей

Путин: Россия никому не позволит угрожать ей

Стратегические силы страны всегда в боевой готовности, заявил он.фото: kremlin.ru--> Россия никому не позволим угрожать ей, стратегические силы страны всегда в боевой готовности, заявил президент Владимир Путин на параде Победы на Красной площади.

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