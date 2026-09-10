Депутат Говырин: возраст открывает пенсионеру несколько мер поддержки

Возраст открывает пенсионеру несколько мер поддержки. Например, федеральные налоговые льготы доступны всем получателям пенсии, а до её назначения — женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет.
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