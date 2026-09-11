Туск заявил о создании польского Starlink после конфликта с Маском

Польша намерена создать собственный аналог спутниковой системы Starlink, чтобы не зависеть от решений владельца компании SpaceX Илона Маска.
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запускать из рогатки будут?