Microsoft открыли доступ к обновлениям Windows и Office для российских пользователей К...

Microsoft открыли доступ к обновлениям Windows и Office для российских пользователейКорпорация Microsoft разблокировала доступ к обновлениям Windows и Office для пользователей из России, опции доступны без подключения VPN-сервисов.
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