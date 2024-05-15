Макрону посоветовали усилить свою охрану после покушения на Фицо

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует усилить свою охрану. Об этом после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо сказал эксперт в сфере безопасности, руководитель штаб-квартиры «Национальной ассоциации телохранителей России» Алексей Фонарев.
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