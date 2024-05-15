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Макрону посоветовали усилить свою охрану после покушения на Фицо

Макрону посоветовали усилить свою охрану после покушения на Фицо

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует усилить свою охрану. Об этом после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо сказал эксперт в сфере безопасности, руководитель штаб-квартиры «Национальной ассоциации телохранителей России» Алексей Фонарев.

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