Макрону посоветовали усилить свою охрану после покушения на Фицо

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует усилить свою охрану. Об этом после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо сказал эксперт в сфере безопасности, руководитель штаб-квартиры «Национальной ассоциации телохранителей России» Алексей Фонарев.