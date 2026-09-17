The Hatters превратили школьный хит в панк-рок с душой: как родился их дерзкий кавер

Когда The Hatters берутся за советскую классику, жди чего-то особенного. На этот раз ребята взялись за песню, которую все мы пели в школьных хорах, и превратили её в современный трек, сохранив при этом всю ту самую теплоту и узнаваемость.
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