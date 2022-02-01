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Марчмент набрал 2+4 в матче с «Коламбусом» и повторил рекорд «Флориды» по очкам за игру

Форвард «Флориды» Мэйсон Марчмент набрал 6 (2+4) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (8:4).

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