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Газета.ру

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Певица Сати Казанова рассказала, что ее годовалая дочь на вегетарианском питании

Певица Сати Казанова рассказала, что ее годовалая дочь на вегетарианском питании

Певица Сати Казанова растит годовалую дочь вегетарианкой. Звезда рассказала о питании ребенка подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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