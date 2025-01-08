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Рецепт черничного мусса с медом и грецкими орехами для остроты зрения и памяти

Рецепт черничного мусса с медом и грецкими орехами для остроты зрения и памяти

Это не просто сладкое лакомство, а кладезь витаминов и антиоксидантов. В основе — черника, которая славится высоким содержанием антоцианов — пигментов, защищающих глаза от повреждений и улучшающих ночное зрение.

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