Рецепт черничного мусса с медом и грецкими орехами для остроты зрения и памяти

Это не просто сладкое лакомство, а кладезь витаминов и антиоксидантов. В основе — черника, которая славится высоким содержанием антоцианов — пигментов, защищающих глаза от повреждений и улучшающих ночное зрение.
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