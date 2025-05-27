Рост количества продавцов на маркетплейсах почти прекратился

Средний оборот продавцов на маркетплейсах вырос на 14,2% в первом квартале год к году, при этом их количество увеличилось только на 0,4%, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование сервиса «Точка Маркетплейсы».
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