Ямалец перевел непонятно куда 1.5 млн рублей после звонков с «Почты России»

Лжесотрудник «Почты России» оставил ямальца без полутора миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба ямальской прокуратуры, жителю Нового Уренгоя неоднократно звонил через мессенджеры «WhatsApp» и «Telegram» неизвестный, представившийся сотрудников «Почты России», Под предлогом пресечения несанкционированного списания денежных средств, мошенник убедил потерпевшего перевести 1,5 млн рублей на банковские счета, указанные злоумышленником.
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