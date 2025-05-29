Ямалец перевел непонятно куда 1.5 млн рублей после звонков с «Почты России»

Лжесотрудник «Почты России» оставил ямальца без полутора миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба ямальской прокуратуры, жителю Нового Уренгоя неоднократно звонил через мессенджеры «WhatsApp» и «Telegram» неизвестный, представившийся сотрудников «Почты России», Под предлогом пресечения несанкционированного списания денежных средств, мошенник убедил потерпевшего перевести 1,5 млн рублей на банковские счета, указанные злоумышленником.