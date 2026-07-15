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Пластиковую бутылку ставлю прямо в горшок: цветы сами пьют воду, пока я наслаждаюсь отпуском

Пластиковую бутылку ставлю прямо в горшок: цветы сами пьют воду, пока я наслаждаюсь отпуском

Сезон отпусков ставит перед владельцами комнатных растений непростой вопрос: как обеспечить зеленым питомцам выживание на время отсутствия хозяев? Оставленные без присмотра растения рискуют перегреться на солнце и погибнуть от засухи.

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