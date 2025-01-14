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Дрейфовавшему 67 дней Пичугину не стали предъявлять обвинений в гибели родных

Дрейфовавшему 67 дней Пичугину не стали предъявлять обвинений в гибели родных

Выжившему после 67-дневного дрейфа на лодке в Охотском море Пичугину не предъявили обвинений.Следком России допросил Михаила Пичугина, который больше двух месяцев дрейфовал в Охотском море.

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