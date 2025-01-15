На Ямале работникам подразделения ЧЭМК не выдавали средства индивидуальной защиты и плохо проверяли знания по охране труда

Прокуратура Лабытнанги проверила соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности в деятельности обособленного структурного подразделения «Горно-добывающее управление» АО «Челябинский электрометаллургический комбинат».
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