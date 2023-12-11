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Будет вкусно

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Новогодние салаты готовлю только с домашней вареной колбасой: вкус гораздо лучше, а цена ниже

Новогодние салаты готовлю только с домашней вареной колбасой: вкус гораздо лучше, а цена ниже

Найти вареную колбасу по приемлемой цене с хорошим составом становится все труднее. Качественный продукт стоит дороже хорошего мяса, а кормить семью колбасой, в составе которой есть мясо птицы механической обвалки совершенно не хочется.

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Комментарии
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А
Алексей
Все правильно,только еще необходимо контролировать температуру внутри колбасы специальным термометром при термической обработке.Это очень важно.
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7 час.
Вера Федорова
Мне кажется, в ветчиннице удобнее.
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7 час.
Людмила Свириденко
Вот только она не получается такой розовенькой))).
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3 час.

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