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На пять дней Уссурийск отключат от горячей воды

На пять дней Уссурийск отключат от горячей воды

21 июня на четырех улицах Уссурийска отключат горячую воду. Специалисты АО "УПТС" начнут плановый ремонт на сетях водопровода, сообщили ИА UssurMedia на предприятии.

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