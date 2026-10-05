BBC 'Ghost Story for Christmas' to adapt Dickens' 'Bride's Chamber'

Martin Freeman and Jim Broadbent will star in the BBC's new "Ghost Story for Christmas," based on "The Bride's Chamber" by Charles Dickens.
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