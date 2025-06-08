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Армия России пустила в ход то, что в будущем, возможно, станет "убийцей дронов"

Армия России пустила в ход то, что в будущем, возможно, станет "убийцей дронов"

Российские военные начали применять новое оружие на фронте, которому ранее уделяли мало внимания.

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Комментарии
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S
Serg
Свои то разработки просрали, как всегда.
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8 час.
Alex Nемо
А куда делись российские разработки по этой теме? Помнится еще в 2015-16 годах были хорошие материалы. Потом вдруг исчезли. И, по странному совпадению, сразу после исчезновения из российских разработок, эта тема резко пошла вверх и в Израиле и в США. Что, опять ФСБ проморгало?
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3 час.
Семен Демин
Раскулачить олигархов и коррупционеров и направить средства на создание оружия.
Ответить
1 час.
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