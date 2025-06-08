Армия России пустила в ход то, что в будущем, возможно, станет "убийцей дронов"

Alex Nемо

А куда делись российские разработки по этой теме? Помнится еще в 2015-16 годах были хорошие материалы. Потом вдруг исчезли. И, по странному совпадению, сразу после исчезновения из российских разработок, эта тема резко пошла вверх и в Израиле и в США. Что, опять ФСБ проморгало?