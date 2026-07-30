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Царьград

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ВДО входят в полосу дефолтов

ВДО входят в полосу дефолтов

Снижение ключевой ставки пока не улучшило положение эмитентов высокодоходных облигаций, поскольку стоимость фондирования остается высокой, а накопленная за 2024–2025 годы процентная нагрузка продолжает отражаться на денежных потоках компаний.

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