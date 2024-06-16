«Выслеживали нашу машину». Как спасают раненых военные медики на передовой

В 2024 году День медработника отмечается 16 июня. В праздник невозможно не вспомнить военных медиков, которые работают в зоне СВО, спасают раненых, а также оказывают помощь гражданским жителям новых регионов.
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