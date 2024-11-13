Наталья Сергунина: В Москве проведут серию экскурсий для молодежи

Молодые москвичи подготовили для своих сверстников семь форматов прогулок Как сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы со ссылкой на заммэра столицы Наталья Сергунину, серию интерактивных экскурсий проведут в ноябре и декабре для молодых людей Москвы.
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