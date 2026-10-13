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«Не осуждайте мать»: знакомая рассказала про лечение подростка, пострадавшего от медведя

«Не осуждайте мать»: знакомая рассказала про лечение подростка, пострадавшего от медведя

15-летнего подростка из Алтайского края, на которого напал медведь, перевезли на лечение в Москву .

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