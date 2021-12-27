У Мичкова залетело всё, у вратарей — увы, тоже… Как Россия начала МЧМ с поражения от Швеции

В первом туре молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде сборная России уступила шведам со счетом 3:6, провалив игру в неравных составах.
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